Sabato c'è "Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio" Per la Giornata Nazionale del Paesaggio 2026 al Teatro Romano di Benevento

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2026, promossa dal Ministero della Cultura, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento organizza l’evento “Trame di Storia: La Via Appia e i Paesaggi del Sannio”, che si terrà sabato 14 marzo 2026, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Teatro Romano di Benevento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un momento di confronto sul tema della tutela, della valorizzazione e della trasformazione del paesaggio, inteso come patrimonio vivo e identitario della comunità. Professionisti, istituzioni, accademici e rappresentanze delle scuole saranno coinvolti in un dialogo interdisciplinare dedicato alla qualità delle trasformazioni territoriali e alla consapevolezza dei luoghi.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Benevento, Arch. Emilio Franco, del Sindaco di Benevento Clemente Mastella e del Direttore dell’area archeologica del Teatro Romano, Arch. Giacomo Franzese.



Seguirà una sessione istituzionale dedicata ai temi della tutela del territorio, con interventi dell’Arch. Mariano Nuzzo, Soprintendente ABAP per Caserta e Benevento, e della Dott.ssa Luigina Tomay della Direzione Regionale Musei Nazionali Campania, invitata anche a offrire un proprio contributo nell’ambito del convegno.

La sessione scientifica, intitolata “La Regina Viarum”, approfondirà il valore storico e paesaggistico della Via Appia e della Via Traiana attraverso letture critiche, prospettive di ricerca e una riflessione sull’evoluzione del paesaggio sannita nel tempo. Tra i relatori l’Arch. Pasquale Palmieri, Consigliere dell’Ordine, e il Prof. Alfonso Santoriello dell’Università di Salerno.

A seguire, un momento di dibattito aperto che coinvolgerà professionisti, istituzioni e delegazioni degli istituti scolastici del territorio, volto a stimolare una partecipazione attiva e consapevole delle giovani generazioni.

La mattinata si concluderà con un percorso visivo e tecnico all’interno del Teatro Romano: una visita guidata all’esposizione fotografica curata dall’Arch. Palmieri, dedicata al confronto tra gli storici scatti di Ashby e Gardner del 1913 e lo sguardo contemporaneo, e un approfondimento sulle strutture architettoniche dell’area archeologica.



L’evento intende restituire al paesaggio la sua natura dinamica e relazionale, superando l’idea di una eredità immobile per riconoscerlo come risultato del dialogo continuo tra storia, natura, progetto e comunità. Il Teatro Romano, con la sua stratificazione storica e identitaria, diventa il luogo simbolico in cui riflettere sulla responsabilità del progettare oggi e sull’impatto delle scelte di trasformazione futura.