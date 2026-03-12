Museo Sannio Caudino: c'è il laboratorio di pittura per bambini In occasione della Giornata nazionale del paesaggio

In occasione della Giornata nazionale del paesaggio il MANSC, con il Comune di Montesarchio, apre le porte alla creatività.

Venerdì 13 marzo, dalle 16 alle 18 le sale del Museo ospiteranno un laboratorio di pittura per bambini curato dall'artista Anna Lisi. L'iniziativa si pone l'obiettivo di offrire ai partecipanti un'esperienza immersiva con il patrimonio archeologico e la bellezza del paesaggio caudino che diventa fonte di ispirazione diretta per la produzione creativa.

L’iniziativa è organizzata dal Mansc con l'assessorato alla Cultura del Comune e in collaborazione con l’associazione Sentinelle della Torre e intende celebrare una ricorrenza che mette al centro l’identità e la tutela dei nostri luoghi, offrendo all'interno degli ambienti museali uno spazio creativo e dinamico decorato ai bambini, in un contesto di grande valenza storica e ambientale.