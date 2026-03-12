Accusato di aver trasportato droga, assolto un 39enne di Telese Terme La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Era stato prosciolto dall'accusa di aver partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma nella stessa occasione il Gup di Napoli lo aveva spedito a giudizio per detenzione ai fini di spaccio. Un'imputazione dalla quale Graziano Della Morte (avvocato Antonio Leone), 39 anni, di Telese Terme, è stato assolto dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A Della Morte, per il quale era stata chiesta la condanna a 2 anni, era stato contestato un trasporto di 'roba'.