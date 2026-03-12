Era stato prosciolto dall'accusa di aver partecipato ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma nella stessa occasione il Gup di Napoli lo aveva spedito a giudizio per detenzione ai fini di spaccio. Un'imputazione dalla quale Graziano Della Morte (avvocato Antonio Leone), 39 anni, di Telese Terme, è stato assolto dal giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A Della Morte, per il quale era stata chiesta la condanna a 2 anni, era stato contestato un trasporto di 'roba'.
Accusato di aver trasportato droga, assolto un 39enne di Telese Terme
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Telese Terme.