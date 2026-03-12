Su Whatsapp e social abbigliamento con marchi falsi, perquisiti padre e figlio Benevento. Inchiesta della guardia di finanza decreto del pm Felaco

Hanno perquisito le loro abitazioni alla ricerca dei prodotti con marchi contraffatti che avrebbero pubblicizzato e venduto. Nel mirino della guardia di finanza sono finiti padre e figlio, di Benevento, colpiti da un decreto firmato dal sostituto procuratore Flavia Felaco in una inchiesta che riguarda fatti accaduti un paio di settimane fa.

Secondo una prima ricostruzione, l'attenzione delle fiamme gialle è stata richiamata da messaggi Whatasapp e social attraverso i quali sarebbe stata offerta la possibilità di acquisti a prezzi notevolmente più bassi, rispetto a quelli fissati, di giubbotti, tute, cappelli ed altri capi di abbigliamento con marchi falsi delle aziende produttrici, particolarmente note al pubblico.

Di qui la decisione di procedere alla 'visita' a carico di un 62enne di un 33enne: un lavoro che non avrebbe però sortito gli effetti sperati dagli inquirenti. I due indagati sono difesi dall'avvocato Daniele Cella.