Benevento da primato con il Giardino del Mago: premio Greencare 2025 VIDEO Per la sezione “Arte contemporanea in un giardino”

Benevento conquista ancora il podio per i suoi beni culturali. Ad uno dei luoghi più affascinati e suggestivi della città è stato attribuito un riconoscimento nazionale.

Il Giardino del Mago con le opere di Riccardo Dalisi, maestro dell’arte povera e poeta del segno, è andato il Premio GreenCare 2025, per la sezione “Arte contemporanea in un giardino”.

Questa mattina la cerimonia di collocamento della teca celebrativa del prestigioso riconoscimento nazionale assegnato lo scorso novembre (durante la settima edizione del premio a Napoli).

Il giardino, parte integrante di Palazzo Casiello nel cuore del centro storico, si è distinto per il recente intervento di recupero curato dall’architetto Giuliana Esposito, che ne ha ripristinato la bellezza originaria trasformandolo in un luogo dinamico, inclusivo e capace di dialogare con la cittadinanza.

A renderlo unico le opere di Riccardo Dalisi, maestro dell’arte povera e poeta del segno, che hanno dato vita a un itinerario estetico e simbolico capace di intrecciare natura, immaginazione e creatività.

La motivazione del premio

Il Giardino del Mago è stato premiato «per aver restituito nuova vita a uno spazio identitario della città di Benevento».

Secondo la motivazione della giuria, il recente restauro non si è limitato a recuperare la bellezza originaria del giardino, ma lo ha trasformato in un ambiente dinamico e inclusivo, capace di dialogare con la cittadinanza.

L’inserimento delle opere di Dalisi ha dato forma a un itinerario estetico e simbolico che intreccia natura, immaginazione e creatività. Installazioni leggere e sorprendenti che hanno riportato magia, stupore e senso di appartenenza in uno spazio urbano oggi configurato come un vero laboratorio di comunità.

Il Giardino del Mago diventa così un luogo in cui il pubblico può ritrovare il piacere dell’incontro, della contemplazione e della fruizione artistica all’aperto, dimostrando come la rigenerazione del verde e l’arte contemporanea possano generare benessere, cultura e nuovi modi di vivere la città.

Un riconoscimento per la città

Alla cerimonia sono intervenuti Raffaele Del Vecchio, amministratore unico di Sannio Europa, Anna Maria Dalisi Laville, moglie dell'artista e curatrice dell’Archivio di Riccardo Dalisi, Benedetta De Falco, presidente del Premio GreenCare, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il sindaco Clemente Mastella.

«Questo riconoscimento – ha sottolineato Lombardi – riguarda uno dei giardini più cari e più belli della città, che dopo il recupero ha già ospitato importanti eventi e manifestazioni e che si affaccia su uno dei patrimoni Unesco del territorio. Si inserisce pienamente nella rete museale provinciale e arricchisce ulteriormente le nostre eccellenze archeologiche e ambientali».

Per Benedetta De Falco, il premio valorizza il ruolo dell’arte contemporanea nei giardini urbani: «Crediamo che queste opere possano rivitalizzare gli spazi verdi della città e favorire un nuovo rapporto, anche più riflessivo, tra i visitatori e il paesaggio urbano. Il patrimonio verde cittadino è oggi un presidio fondamentale di biodiversità e iniziative come questa meritano di essere premiate».

Il sindaco Clemente Mastella ha evidenziato il valore culturale e turistico dell’iniziativa: «È una realtà che dimostra come si possano realizzare cose importanti con semplicità, dando valore culturale e ludico a un luogo. Tutto questo contribuisce a rafforzare il percorso di crescita turistica della città».

Il lavoro della rete museale della Provincia

A ripercorrere le tappe del progetto è stato Raffaele Del Vecchio, che ha ricordato come il recupero del giardino sia stato uno dei primi interventi promossi dalla Provincia nell’ambito della valorizzazione della rete museale.

«Il lavoro di ristrutturazione e riallestimento, completato nell’agosto 2024 – ha spiegato – ha permesso di valorizzare le opere presenti e restituire al pubblico uno spazio straordinario che si affaccia sul sito Unesco della Chiesa di Santa Sofia. Il riconoscimento del Premio GreenCare ci conferma che siamo sulla strada giusta».

Del Vecchio ha inoltre sottolineato il ruolo delle professionalità interne a Sannio Europa e il lavoro dell’architetto Esposito nel recupero dell’impianto originario del giardino e nello spirito dell’opera di Dalisi.