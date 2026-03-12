"Insieme per Benevento" protagonista a Didacta Italia 2026 Al centro la collaborazione tra scuola e territorio

La Comunità Educante “Insieme per Benevento”, coordinata dall’APS “Io X Benevento”, ha preso parte all’edizione 2026 di Didacta Italia, svoltasi a Firenze, esportando l’esperienza innovativa maturata sul territorio sannita nel campo della didattica e della collaborazione tra scuola e territorio. Prima a proporre e stipulare nel sud Italia, nell’anno 2022, un patto di Comunità, attraverso la costruzione di una rete territoriale capace di contrastare non solo alcuni effetti del disagio giovanile - dispersione scolastica e povertà educativa -, la Comunità educante, di cui l’APS “Io X Benevento” è stata promotrice, ha rappresentato un modello di scuola estesa, in cooperazione con enti territoriali e numerose realtà istituzionali e associative delle aree interne della Campania, promuovendo cooperazione, condivisione e progettazione, vero modello di responsabilità collettiva.



La partecipazione a Didacta ha visto protagonisti una delegazione dei rappresentanti del progetto pilota di sperimentazione nazionale “Scuola Estesa”, un modello educativo che mira ad ampliare i confini tradizionali della scuola, trasformandola in uno spazio aperto, inclusivo e fortemente connesso al territorio. Nel corso della manifestazione, la delegazione beneventana ha preso parte ai workshop “Le Futures Literacy nella scuola e della scuola” e “Come fare della scuola un community hub? Casi, strumenti e idee per innovare”, momenti di confronto dedicati alle nuove prospettive dell’educazione e alle metodologie didattiche innovative.



L’esperienza di Benevento è risultata un esempio di coesione tra istituzioni scolastiche, associazioni e comunità locale, capace di generare percorsi educativi originali e condivisi. Il progetto “Scuola Estesa” punta infatti a sperimentare pratiche didattiche innovative (attraverso la realtà virtuale-immersiva in 360°, l’Intelligenza Artificiale, l’Intelligenza Emotiva, la Robotica Educativa e la Gaming Education), promuovendo un approccio interdisciplinare e partecipativo che mette al centro studenti, docenti e territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della Futures Literacy, ovvero la capacità di immaginare e progettare il futuro attraverso l’educazione, e al ruolo della scuola come community hub, luogo di incontro, scambio e costruzione di conoscenza collettiva.



A rappresentare la Comunità Educante “Insieme per Benevento”, supportata dalle preziose professionalità INDIRE - presidente Prof. Francesco Manfredi e ricercatori, dott.ri Giuseppina Rita Jose Mangione, Stefania Chipa e Andrea Paoli - sono state numerose figure del mondo scolastico e associativo. Per l’APS “Io X Benevento”, in rappresentanza del presidente dott. Giuseppe Schipani, la prof.ssa Nadia De Cristofaro (coordinatrice del team di progetto).



Presenti: per l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” il Dirigente Scolastico prof. Francesco Di Martino e la prof.ssa Tecla Iervoglini. per l’Istituto Comprensivo “G. B. Bosco Lucarelli” il Dirigente Scolastico prof. Domenico Zerella Venaglia e la prof.ssa Federica Rossi. per il Convitto Nazionale “P. Giannone”, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Angela Fato, le prof.sse Eleonora Bibbò e Gemma Splendiani.

-per l’Istituto Superiore “Galilei-Vetrone” la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Gramazio e i prof.ri Stefania Di Donato e Nicola Melchionna.

La presenza della delegazione sannita a Didacta Italia ha rappresentato un’importante occasione di confronto con esperienze educative provenienti da tutta Italia, confermando il valore di una rete territoriale capace di innovare la didattica e di costruire una scuola sempre più aperta, partecipata e proiettata verso il futuro.