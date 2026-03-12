Referendum. Ecco le scuole di Benevento dove si voterà

I plessi scolastici situati sul territorio comunale e individuati come sedi dei seggi elettorali, in occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sono i seguenti:
CONVITTO NAZIONALE - PIAZZA ROMA
SCUOLA PRIMARIA - V.LE GESU’ BAMBINO DI PRAGA
SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - VIA SANDRO PERTINI
SCUOLA PRIMARIA - CONTRADA EPITAFFIO
SCUOLA PRIMARIA - VIA PIO IX
LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO - VIA S. COLOMBA
SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - PIAZZA RISORGIMENTO
SCUOLA PRIMARIA - VIA G. BATTISTA PIRANESI
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - PACEVECCHIA VIA CRISTOFORO RICCI
SCUOLA PRIMARIA - S. MODESTO 2 VIA PALERMO
SCUOLA PRIMARIA - VIA NICOLA CILETTI
IST. AGRARIO MARIO VETRONE - C.DA PIANO CAPPELLE
SCUOLA PRIMARIA - VIA VALFORTORE
ISTITUTO SECONDARIO G. MOSCATI - VIA NUZZOLO
Ex edificio Rurale - Contrada S. Colomba
Edificio Ex Scuola Elementare - Contrada S. Vitale
La chiusura di questi plessi scolastici a decorrere dalle ore 14:30 di venerdì 20 marzo e fino a tutto martedì 24 marzo 2026, al fine di consentire l’espletamento delle operazioni elettorali e la successiva pulizia e sanificazione dei locali.
