Referendum. Ecco le scuole di Benevento dove si voterà Edifici chiusi da lle14:30 di venerdì 20 marzo e fino a tutto martedì 24 marzo 2026

I plessi scolastici situati sul territorio comunale e individuati come sedi dei seggi elettorali, in occasione del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, sono i seguenti:

CONVITTO NAZIONALE - PIAZZA ROMA

SCUOLA PRIMARIA - V.LE GESU’ BAMBINO DI PRAGA

SCUOLA MEDIA G. PASCOLI - VIA SANDRO PERTINI

SCUOLA PRIMARIA - CONTRADA EPITAFFIO

SCUOLA PRIMARIA - VIA PIO IX

LICEO SCIENTIFICO G. RUMMO - VIA S. COLOMBA

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - PIAZZA RISORGIMENTO

SCUOLA PRIMARIA - VIA G. BATTISTA PIRANESI

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA - PACEVECCHIA VIA CRISTOFORO RICCI

SCUOLA PRIMARIA - S. MODESTO 2 VIA PALERMO

SCUOLA PRIMARIA - VIA NICOLA CILETTI

IST. AGRARIO MARIO VETRONE - C.DA PIANO CAPPELLE

SCUOLA PRIMARIA - VIA VALFORTORE

ISTITUTO SECONDARIO G. MOSCATI - VIA NUZZOLO

Ex edificio Rurale - Contrada S. Colomba

Edificio Ex Scuola Elementare - Contrada S. Vitale



La chiusura di questi plessi scolastici a decorrere dalle ore 14:30 di venerdì 20 marzo e fino a tutto martedì 24 marzo 2026, al fine di consentire l’espletamento delle operazioni elettorali e la successiva pulizia e sanificazione dei locali.