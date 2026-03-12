Tribunale, il giudice Telaro proposto come consigliere della Corte di appello Benevento. Il trasferimento del magistrato che opera in Tribunale dal 2012

E' uno dei sei magistrati proposti come consiglieri della Corte di appello di Napoli. E' il giudice del Tribunale di Benevento Francesca Telaro, il cui nome ricorre tra quelli scelti dalla terza Commissione del Csm per il trasferimento ad un nuovo incarico che dovrà essere raificato dal plenum.

Quarantasette anni ancora da compiere, ex segretario della sottosezione di Benevento dell'Anm, la dottoressa Telaro è in servizio presso il Tribunale del capoluogo sannita dal 2012, con l'esordio in una sezione distaccata. Da sempre al dibattimento, ha operato, e continua a farlo, come giudice monocratico e collegiale, tantissime le sentenze su alcune vicende particolarmente rilevanti.

Ancora una partenza, dunque, dalla Sezione penale del Tribunale, anche se a breve è previsto l'arrivo di tre Mot (magistrati ordinari in tirocinio): due destinati al settore penale, l'altro al Civile.