Donata al Conservatorio Sala la collezione del suo primo presidente Pietrantonio Libri e dischi alla biblioteca dell'istituto

Il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento accoglie con gratitudine una significativa donazione culturale: una preziosa collezione di libri e dischi di argomento musicale appartenuti al prof. Antonio Pietrantonio, primo Presidente dell’Istituzione, scomparso il 3 luglio 2025.

La donazione è stata voluta dalle figlie Maria Carla, Paola e Graziella Pietrantonio, che hanno scelto di destinare al Conservatorio il patrimonio librario e discografico del padre, figura centrale nella storia della nascita e dello sviluppo dell’Istituto sannita.

La raccolta comprende importanti opere di musicologia e storia della musica, tra cui enciclopedie musicali, volumi dedicati alla canzone napoletana, biografie di grandi compositori e interpreti, oltre a una significativa collezione discografica storica, che rappresenta un patrimonio di grande valore per studenti, docenti e studiosi.

Il materiale sarà catalogato e integrato nel patrimonio della Biblioteca del Conservatorio, diventando uno strumento di studio e di ricerca a disposizione della comunità accademica.

«Questa donazione rappresenta un gesto di grande sensibilità culturale e affettiva – dichiara il Direttore M° Giuseppe Ilario –. Il patrimonio librario e discografico del professor Pietrantonio arricchirà la nostra Biblioteca e continuerà a trasmettere alle nuove generazioni la sua passione per la musica e per questa istituzione.»

«Il professor Antonio Pietrantonio è stato il primo Presidente del Conservatorio “Nicola Sala” e ha svolto un ruolo fondamentale nella sua istituzione – afferma il Presidente Dott. Nazzareno Orlando –. La donazione della sua collezione personale rappresenta un gesto di grande valore simbolico e culturale, che rafforza il legame tra la storia del Conservatorio e il suo futuro.»

L’iniziativa assume quindi anche il valore di un omaggio alla memoria di una figura che ha contribuito in modo decisivo alla nascita del Conservatorio di Benevento, lasciando un’eredità culturale che continuerà a vivere attraverso i libri e i documenti messi a disposizione della comunità accademica.

