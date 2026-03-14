Forestali Comunità Montana Titerno Alto Tammaro: sette mesi senza stipendio L'appello degli operai: “Serve subito una mobilitazione istituzionale”

Nei giorni scorsi, su richiesta degli operai forestali della Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, si è tenuto un incontro con i sindaci del territorio per affrontare la gravissima situazione che stanno vivendo i lavoratori del comparto: da ben 7 mesi senza stipendi. Gli operai hanno chiesto alle fasce tricolori di fare fronte comune e di intervenire con forza presso la Regione affinché vengano sbloccati immediatamente i fondi necessari al pagamento degli stipendi.

“Non si tratta più di una semplice richiesta, - hanno affermato gli operai - ma di una vera emergenza sociale che coinvolge decine di famiglie. I sindaci che ringraziamo hanno manifestato la loro disponibilità a fare squadra e ad avviare un’azione condivisa per sollecitare la Regione a intervenire nel più breve tempo possibile”.



Sembra che orientativamente i fondi potrebbero arrivare entro il mese di giugno . Questo significherebbe arrivare a dieci mesi senza stipendio. Una situazione che i lavoratori definiscono inaccettabile e insostenibile. “Non possiamo continuare così. Nessun lavoratore può restare per mesi senza percepire il proprio salario”, affermano gli operai - “Per questo motivo chiediamo con forza una mobilitazione istituzionale immediata, che coinvolga amministrazioni locali, rappresentanti regionali e tutte le istituzioni competenti, affinché venga data una risposta concreta e rapida a una vertenza che non può più essere rinviata. Il nostro lavoro che viene svolto quotidianamente è fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia dell’ambiente. Proprio per questo, - concludono - chiediamo rispetto, dignità e il diritto a ricevere regolarmente lo stipendio”