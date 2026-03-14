Plastic Free, Picucci: "A Roma premiato il Comune di Benevento" Riconoscimento ottenuto per il quinto anno consecutivo

"Per il quinto anno consecutivo la città di Benevento è Comune Plastic Free.

Un riconoscimento importante che premia l'impegno costante e virtuoso dell’Amministrazione, di Asia Benevento, delle associazioni e di tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono alla tutela dell’ambiente".

Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento Oberdan Picucci che prosegue "Stamattina ho avuto l'onore, in rappresentanza del Sindaco Clemente Mastella, di ritirare il premio a Roma insieme a Rosa Francesca, responsabile Area Impianti di Asia, e Mauro Cespa referente provinciale dell’Associazione Plastic Free. Un importante riconoscimento di cui la Città e l'amministrazione sono orgogliosi".