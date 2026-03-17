Torna l'appuntamento con la solidarietà: ecco le Uova di Pasqua AIL Il 20. 21 e 22 marzo

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la solidarietà promosso da AIL Benevento ODV – Sezione “Stefania Mottola”. Nei giorni 20, 21 e 22 marzo i volontari saranno presenti in numerose piazze della provincia per la tradizionale distribuzione delle Uova di Pasqua, simbolo della raccolta fondi a sostegno della lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

Con un contributo minimo di 15 euro sarà possibile sostenere concretamente la ricerca scientifica, il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori e le attività dei centri ematologici. Un impegno che negli anni ha contribuito a risultati significativi: oggi, infatti, circa il 70% dei pazienti affetti da tumori del sangue riesce a guarire o a convivere con la malattia grazie ai progressi della ricerca.

L’iniziativa rappresenta da tempo un punto di riferimento per il territorio, resa possibile dal lavoro di centinaia di volontari e dalla partecipazione dei cittadini. I fondi raccolti sono destinati a progetti di ricerca e assistenza sanitaria, oltre che al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

Nonostante i traguardi raggiunti, resta ancora fondamentale continuare a sostenere la ricerca per arrivare a cure sempre più efficaci e definitive. Per questo AIL rinnova l’invito a partecipare, sottolineando come anche un piccolo gesto possa contribuire a realizzare grandi obiettivi.

Per conoscere l’elenco completo dei punti SolidAil è possibile consultare il sito ufficiale www.ailbenevento.it o la pagina Facebook dell’associazione. A Benevento, i banchetti saranno allestiti presso i centri commerciali oltre che al Corso Garibaldi e presso alcune chiese cittadine.