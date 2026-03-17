UIL FP Benevento: domani primo congresso unitario a Benevento Occasione di confronto sui temi centrali del lavoro pubblico

Si terrà domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 10.00, presso l’Antum Hotel di Benevento (Viale Principe di Napoli), il primo Congresso della UIL FP Benevento, un appuntamento di grande rilievo per il mondo del lavoro pubblico del territorio.

Il congresso rappresenta un momento storico per l’organizzazione sindacale, poiché sancisce la fusione di due importanti categorie del pubblico impiego: la UIL FPL e la UIL PA, che confluiranno in un’unica grande federazione, la UIL FP.

Una scelta strategica che punta a rafforzare la rappresentanza dei lavoratori della pubblica amministrazione, degli enti locali e della sanità, creando una struttura sindacale ancora più forte, unita ed efficace nel tutelare diritti, professionalità e futuro dei lavoratori.



Il congresso sarà anche occasione di confronto sui temi centrali del lavoro pubblico, dell’innovazione nella pubblica amministrazione, del miglioramento dei servizi ai cittadini e delle prospettive del nuovo soggetto sindacale unitario.

All’iniziativa interverranno:

• Luigi Simeone, Segretario Generale CST UIL Avellino Benevento

• Giovanni De Luca, Segretario Generale Territoriale UIL FPL Benevento

• Luigi Maria Porrino, Segretario Generale Territoriale UIL PA Benevento

• Pierluigi Di Benedetto, Segretario Generale UIL PA Napoli e Campania

• Vincenzo Torino, Sub Commissario UIL FPL Napoli e Campania

• Pietro Bardoscia, Segretario Nazionale UIL FPL

All’evento sarà presente anche Francesca Olivieri Presidente dell’OPI di Benevento.

Il congresso segna quindi l’avvio ufficiale della UIL FP a Benevento, una nuova realtà sindacale che nasce con l’obiettivo di unire le competenze e le esperienze delle due categorie per rappresentare con maggiore forza i lavoratori del pubblico impiego. Lo slogan che accompagnerà questo momento fondativo – “Uniti per un domani più giusto” – sintetizza lo spirito dell’iniziativa: costruire insieme un futuro di maggiore equità, dignità del lavoro e qualità dei servizi pubblici. L’appuntamento rappresenta dunque un passaggio fondamentale per il rafforzamento della presenza sindacale UIL sul territorio sannita e per l’avvio di una nuova stagione di partecipazione e rappresentanza.