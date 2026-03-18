Raddoppio Statale Telesina: il Comitato S.o.S. 372 chiede data avvio lavori

Il Comitato S.o.S. 372 Benevento-Caianello torna a chiedere all'Anas la data certta dell'avvio dei lavori per il raddoppio della Strada statale Telesin. Il neo presidente del Comitato, l'avvocato Pasqualina Renzi, chiede infatti se corrisponde al vero che “i lavori di adeguamento a quattro corsie della Statale 372 dovrebbero partire nel prossimo mese di aprile. Difatti, oramai da quasi due anni, sono stati effettuati da Anas e referenti politici del territorio, numerosi annunci di imminente inizio lavori puntualmente disattesi”.
Per questi motivi ora il Comitato chiede di conoscere “la data effettiva in cui inizieranno i lavori per il raddoppio della S.S. 372, nonché la trasmissione di un cronoprogramma relativo all’installazione dei cantieri e l’indicazione di presumibili percorsi alternativi”.
Lavori di adeguamento della trafficatissima arteria, purtroppo teatro anche di numerosi incidenti stradali, attesi ormai da anni e che ora si rendono sempre più indispensabili visto il continuo aumento di traffico, finanziamenti ottenuti da tempo e progetti approvati. Per questo motivo il Comitato ora chiede la data certa dell'avvio dei cantieri che consentiranno il raddoppio da Benevento a San Salvatore Telesino, ovvero il primo lotto.
Intanto dopo l’Assemblea del dieci marzo scorso, dopo dieci anni dalla sua fondazione, il Comitato ha deliberato il rinnovo delle cariche attribuendo la Presidenza all’avvocato Maria Pasqualina Renzi, la Vice Presidenza all’avvocato Niki Covelli; istituendo, altresì, Segretario l’avvocato Vittoria Parente e Tesoriere l’avvocato Roberto Grasso.
“Il nuovo direttivo – spiega la presidente Renzi - continuerà ad affrontare le problematiche e tematiche degli utenti della S.S. 372 Telesina nell’ambito delle politiche locali e nazionali con lo scopo di monitorare, sollecitare, incentivare tutto quanto necessario al fine di continuare ad ottenere una “tutela”, per tutti gli utenti della suddetta arteria”.