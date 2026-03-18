Ad Antonia, con tutto l’affetto degli autisti di AIRCAMPANIA "C’è una comunità silenziosa che le vuole bene e che continua a fare il tifo per lei, ogni giorno"

Gli autisti AirCampania appresa la notizia del rientro a casa di Antonia dopo mesi di ospedale, hanno voluto esprimere la loro gioia per la bella notizia dopo il dramma vissuto dalla giovane di Paupisi e dai suoi familiari.

“Ci sono notizie che non si leggono soltanto: si sentono dentro.

La storia di Antonia è una di quelle che ci ha colpito profondamente, non solo come cittadini, ma come persone che ogni giorno lavorano sulle strade e incontrano centinaia di volti.

Per noi, Antonia non è solo una ragazza di cui abbiamo sentito parlare.

È un volto familiare, visto tante volte salire sui nostri autobus. Una presenza che faceva parte della nostra quotidianità.

Viaggiava con noi da anni per andare a scuola, e in tutto questo tempo l’abbiamo vista crescere, giorno dopo giorno: sempre sorridente, gentile ed educata, con quel modo delicato di salutare che non passava mai inosservato. Piccoli gesti, semplici ma preziosi, che restano nel cuore e rendono più bello anche un viaggio qualunque.

Quando abbiamo saputo ciò che era accaduto, il dolore è stato grande.

Ognuno di noi ha pensato a lei, a quella ragazza che tante volte avevamo accompagnato lungo il suo percorso, senza immaginare che la vita potesse metterla davanti a una prova così difficile.



Oggi sapere che Antonia è tornata a casa ci riempie di speranza.

È un segno di forza, di coraggio e di vita che continua, nonostante tutto.

Noi autisti vogliamo dirle una cosa semplice, ma sincera: non è sola. C’è una comunità silenziosa che le vuole bene e che continua a fare il tifo per lei, ogni giorno.

Il nostro augurio più grande è che il tempo possa restituirle serenità, sogni e futuro.

E chissà… magari un giorno, quando la vita avrà ricominciato a sorriderle, la vedremo di nuovo salire su uno dei nostri autobus, con quel sorriso che tutti ricordiamo.

Sarebbe il segno più bello: la vita che riparte, il coraggio che vince, una ragazza che torna a guardare avanti.

Antonia, i nostri autobus percorrono ogni giorno le stesse strade di sempre. Quando vorrai, su uno di quei sedili ci sarà sempre un posto anche per te.

E noi saremo felici di rivederti salire, con il tuo sorriso, verso una nuova vita.

Con affetto e rispetto,

Gli autisti di AIRCAMPANIA - bacino di Benevento