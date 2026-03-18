Ponte Valentino. Uno scorcio tra degrado e inciviltà di chi getta rifiuti VIDEO

I residenti di contrada Ponte Valentino chiedono un immediato intervento di Anas, sindaco di Benevento Clemente Mastella e presidente del Consorzio industriale Asi, Domenico Vessichelli, contro gli incivili che quotidianamente gettano i rifiuti nello slargo lungo la Statale 90 bis, un fazzoletto di vecchio asfalto ex imbocco per la vecchia strada che conduceva all'area e alla stazione ferroviaria.
Dopo il posizionamento di piloni di cemento per impedire l'accesso alle auto lungo la vecchia strada, si è creata una sorta di piazzola di sosta purtroppo utilizzata per gettare rifiuti di ogni sorta. “Un degrado senza fine” tuonano i residenti costretti ogni giorno ad assistere a quello scempio. Ora chiedono il posizionamento di un guardrail in modo da non consentire alle auto “degli incivili di fermarsi per lanciare i sacchetti di immondizia”.
Nell'area ci sono anche alcuni cani vaganti di grossa taglia, probabilmente abbandonati.