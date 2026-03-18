Università svelate: le iniziative al complesso di San'Agostino Il 20 marzo Eureka! e UnistemDay

In occasione dell’iniziativa nazionale Università Svelate, l’Università degli Studi del Sannio apre alla città con “EUREKA! Ricerca-Arte-Storia-Innovazione”, in programma dalle ore 10.00 alle 14.00 presso il Complesso di Sant’Agostino e il laboratorio di Ingegneria LINC. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, propone attività divulgative tra dimostrazioni scientifiche, installazioni,

tecnologie immersive e momenti artistici, in un percorso che intreccia ricerca, patrimonio culturale e innovazione. Registrate quasi 500 prenotazioni.

“EUREKA!” prende spunto da un episodio avvenuto a Benevento nel 1903, quando durante lavori presso Sant’Agostino emersero da un muro alcuni reperti oggi conservati nella Sezione Egizia del Museo del Sannio, riferibili al Tempio di Iside.

Da quell’evento nasce il filo conduttore dell’iniziativa: la ricerca come scoperta, spesso generata da connessioni inattese tra passato e presente.

Il programma include approfondimenti sull’Arco di Traiano, sul Tempio di Iside e sul Blu Egizio. Uno dei momenti più originali sarà la proiezione di un cortometraggio animato dedicato alla scoperta del 1903, realizzato da una studentessa dell’Ateneo, Nathalie Rossetti: un segno del coinvolgimento creativo dei nostri studenti. Sono inoltre previsti percorsi immersivi del Sant’Agostino Digital Museum (S’ADIM),

realizzati in collaborazione con il FAI, e la presentazione di riproduzioni tridimensionali di reperti egizi sviluppate con tecnologie digitali in collaborazione con CeRICT e MAIA Ingegneria.

In parallelo, sono in programma visite al laboratorio LINC (Laboratorio di Ingegneria Civile) con dimostrazioni sulle tecnologie per la caratterizzazione dei materiali da costruzione, offrendo così al pubblico uno sguardo diretto sulle attività di ricerca e sperimentazione condotte dall’Ateneo.

L’iniziativa coinvolge le scuole del territorio con l’obiettivo di avvicinare studenti e studentesse ai temi della ricerca e dell’innovazione, mostrando come la conoscenza possa nascere anche dall’incontro tra discipline diverse, tra storia, scienza, patrimonio e immaginazione.

Nella stessa giornata, presso il Complesso Sant’Agostino, si svolge anche la XVIII edizione di UNISTEM DAY, dalle ore 9.00 alle 12.30, con circa 100 partecipanti. L’evento, dal titolo “Benvenuti nel mondo della ricerca: liberi di scegliere”, rientra nel network internazionale dedicato alla diffusione della cultura scientifica. Il tema 2026, “Liberi di scegliere”, invita studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado a riflettere sui percorsi formativi e professionali attraverso le testimonianze di ricercatori e ricercatrici.

Le due iniziative confermano l’impegno dell’Università del Sannio nel promuovere cultura scientifica, patrimonio e dialogo con il territorio.