Ordine Equestre del Santo Sepolcro saluta l'arcivescovo Accrocca "Un Pastore che, nei dieci anni di episcopato, è stato sempre vicino ai fedeli e alle comunità"

La sezione Sannio - Irpinia dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha partecipato ieri, nella Cattedrale di Benevento, insieme al popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Benevento, al saluto all' Arcivescovo S.E. Mons. Felice Accrocca, che è stato chiamato dal Santo Padre Leone a ricoprire il ruolo di Vescovo delle diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno.

"È stato un momento di grande intensità spirituale e di espressione di riconoscenza verso un pastore che, nei dieci anni di episcopato, è stato sempre vicino ai fedeli e alle comunità con tratti di amorevolezza, discrezione ed umiltà tipici dello stile francescano al quale egli si è sempre ispirato.

Capace di dialogare con tutte le componenti della società locale è stato attento e premuroso verso le difficoltà dei nostri territori, di cui si è fatto portavoce a tutti i livelli. Il suo stile mite di presenza tra noi, nello spirito indicato da Papa Leone di “sparire perché rimanga Cristo”, ha segnato profondamente la storia religiosa e civile della Chiesa beneventana".

Le dame e i Cavalieri dell'Ordine del Santo Sepolcro sono grati a Mons. Felice Accrocca 2anche per il suo accompagnamento spirituale e per il suo magistero, svolto in qualità di Priore della Sezione Sannio - Irpinia, e alle cui indicazioni si sono sempre conformati con docilità".

Alla celebrazione di ieri l’Ordine ha voluto essere presente con i suoi massimi rappresentanti: Ennio Zerrillo Luogotenente per l'Italia Meridionale Tirrenica e Giovanni Battista Rossi Luogotenente emerito per l’Italia Meridionale Tirrenica.