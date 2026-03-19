Controllo alle infestazioni da topi e ratti: ordinanza del sindaco Mastella Le regole da seguire disposte dal Comune di Benevento per proprietari e amministratori di condominio

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane un'ordinanza finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infestazioni di ratti e topi nel centro abitato. Il provvedimento, generato da ragioni di tutela della salute pubblica e dell'igiene urbana, ingiunge a coloro che ne hanno la disponibilità, per i locali di uso esclusivo, e agli amministratori di Condominio, per le aree e gli spazi condominiali di - mantenere i locali di abitazione e loro pertinenze, i locali di uso pubblico e gli uffici sempre puliti e ordinati (segnatamente con riguardo a scantinati, soffitte, sottotetti, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi e fabbricati abbandonati nonché aree, depositi e fosse per la raccolta di rifiuti, reti fognarie, ecc.); - mantenere pulite e ordinate le aree esterne, di proprietà privata (destinate a giardini, orti e in genere a verde), anche eseguendo lo sfalcio periodico dell’erba, nonché le aree abbandonate e agricole che si trovano nelle immediate vicinanze di fabbricati di civili abitazioni produttivi od altro; - non accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto oggetti che possono favorire la nidificazione; - chiudere tutti i fori, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni, in particolare delle industrie alimentari, sigillandoli con materiali adeguati.

Nell'ordinanza si impone a tutta la cittadinanza: - di non lasciare cibo o residui di cibo in contenitori aperti; - di non accumulare scorte alimentari sfuse o aperte nelle cantine e nei ripostigli; - di non rilasciare sul suolo pubblico e privato mangimi e granaglie, ancorché finalizzati alla alimentazione di colombi e piccioni urbanizzati, né avanzi alimentari e comunque cibi ancorché destinati ad alimentare cani e gatti randagi; - di non abbandonare rifiuti, in particolare quelli di tipo organico, che devono essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, attenendosi rigorosamente a modalità e tempi di esposizione dei contenitori stessi, verificando altresì che i coperchi siano ben chiusi, particolarmente laddove è attiva la raccolta porta a porta; - di provvedere ad idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta del rifiuto organico che del sito ove questi vengono depositati.

L'inosservanza delle disposizioni previste dall'ordinanza è punibile con sanzioni pecuniarie che vanno da 500 a 5mila euro.

