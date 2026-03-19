L'ex calciatore Paolo Di Canio a Benevento incontra gli studenti Domani, 20 marzo, all'istituto comprensivo Bosco Lucarelli di piazzale Catullo

Sarà l’ex-calciatore ed allenatore Paolo Di Canio a presentare domani, 20 Marzo 2026, presso l’Istituto Comprensivo “G. B. Bosco Lucarelli” il Progetto nazionale “Ready to play”, promosso dalla FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Il progetto mira non solo ad aumentare la visibilità della FIPM sul territorio, ma anche a rafforzare i valori sportivi, disciplina e fair play tra le nuove generazioni. L’evento vedrà coinvolte tutte le classi quarte e quinte delle scuole primarie “San Modesto”, “Silvio Pellico”, “San Vito” e “Papa Orsini” e le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “G. B. Bosco Lucarelli”.

L’appuntamento è dalle ore 9 alle 10 presso la palestra del plesso “San Modesto” in via Palermo, per gli alunni delle scuole primarie, e dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso la scuola secondaria “Bosco Lucarelli” in piazzale Catullo.

Oltre a Paolo Di Canio, sarà presente un atleta olimpionico di Pentathlon moderno. Palo Di Canio, ex-calciatore, tra l’altro, di Lazio, Juventus, Milan, Napoli, Celtic e West Ham e allenatore di primarie squadre britanniche, è stato apprezzato opinionista e commentatore sportivo di note trasmissioni televisive.