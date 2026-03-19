Apice - Benevento tra buche e pericoli: automobilisti scrivono al Prefetto Chiedono manutenzione costante per ripristinare il manto stradale: "è pericoloso"

La Strada provinciale 27 che da Benevento conduce ad Apice nuovamente al centro delle proteste degli automobilisti a causa del manto stradale dissestato praticamente ovunque e non più sicuro per la circolazione. La situazione, definita “drammatica” dagli automobilisti è stata posta anche all'attenzione del Prefetto di Benevento a cui è stata inviata una missiva con una richiesta di interventi urgenti e di un sopralluogo da parte degli enti preposti per verificare l'attuale situazione. Lettera inviata per conoscenza anche al presidente della Provincia, Nino Lombardi e al responsabile tecnico dell'Ente.

Al centro della protesta, vibrante, il dissesto del manto stradale, i cedimenti della carreggiata, il fango e i detriti presenti sull'asfalto, specialmente quando piove e le protezioni laterali insufficienti.

Gli automobilisti chiedono quindi lavori urgenti per la messa in sicurezza “Opere che però – precisano – devono essere eseguite a regola d'arte per impedire nuovamente il dissesto della carreggiata dopo poche settimane”.

Strada che ormai da mesi è sottoposta ad un traffico di mezzi pensati che sono impegnati nella realizzazione della linea ferroviaria Alta velocità – capacità e che per questo “deve essere sottoposta a periodiche manutenzioni. Ogni mattina che percorriamo l'arteria da Apice a Benevento – concludono – è un dramma per le auto e per chi le guida sempre in allerta per il pericolo di finire in una buca e provocare danni al veicolo e non solo”.