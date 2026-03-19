Giornate Fai primavera. Mostra "Artindustria" presso Confindustria Benevento Caveau dell’ex Banca Centrale eccezionalmente aperto per soci Fai e imprenditori

Architettura & restauro, arte & design. Quattro parole per delineare l’originale intervento di recupero e ristrutturazione degli spazi dell’ex Banca d’Italia, oggi sede di Confindustria - Ance Benevento.

″Porte aperte″ sabato 21 e domenica 22, mattina e pomeriggio, per ospitare le Giornate FAI primavera, iniziativa promossa dal Fondo Ambiente Italiano – delegazione di Benevento e Confindustria Benevento, per riscoprire luoghi di storia, arte e natura del Sannio: come il caveau dell’ex Banca Centrale della Repubblica Italiana, al quale avranno accesso, eccezionalmente, i soci FAI e i soci di Confindustria - Ance.

Durante l’orario di apertura, gli ospiti della Casa degli imprenditori sanniti avranno modo di visitare gli spazi interni della struttura ed ammirare l’esposizione permanente “ARTINDUSTRIA: Emozioni & Valori” promossa dal gruppo di artisti di Eccellenze Sannite®: una selezione di opere d’arte - dalle tele astratte alla figurazione contemporanea, dalle sculture alle ceramiche ai graffiti - coerenti con il progetto di ristrutturazione e recupero architettonico curato dall’arch. Donato Panarese.

La mostra ″Artindustria” sarà aperta al pubblico sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 10:30 alle 13, dalle 15:30 alle 17.