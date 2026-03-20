Elettrodotto, in Giunta ok alla delibera di dissenso: ecco il perchè Opere interrate nelle zone di interesse archeologico della via Appia-Regina Viarum

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha espresso, questo pomeriggio, dissenso rispetto all’elettrodotto ‘collegamento elettrico 380 kV “SE Montecorvino – SE Benevento III” ed opere connesse’.

L’Esecutivo specifica nel provvedimento che ‘la relazione paesaggistica fornita in sede di Conferenza dei servizi, insieme a tutta la documentazione progettuale, è risultata priva degli elementi progettuali essenziali ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica’.

Ancora che ‘l’elettrodotto prevede anche opere in cavo interrato rientranti nelle zone di interesse archeologico che interferiscono con il vincolo archeologico della via Appia-Regina Viarum’ (nell'area di Ponte Valentino, l'intervento intercetta direttamente l'area tutelata dal Piano Paesaggistico).

Pertanto l’Esecutivo si è espresso con un parere di formale dissenso, poiché l’opera, "seppure di importanza strategica, inevitabilmente impatta in maniera determinante e irreversibile su un contesto paesaggistico di grande pregio e su Siti Unesco areali".

Nel provvedimento della Giunta si fa riferimento altresì al parere negativo, espresso in data 19 marzo 2026 dagli Uffici Comunali competenti alla realizzazione dell’opera proposta da Terna spa, finalizzata all’autorizzazione per la costruzione e all’esercizio del collegamento elettrico 380 kv SE Montecorvino - SE Benevento III ed opere connesse, in quanto non si è potuto procedere all’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione dell’autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004., a causa del mancato riscontro alla richiesta di integrazione, che non ha consentito l’avvio del procedimento paesaggistico e la successiva proposta di provvedimento da sottoporre alla Soprintendenza territorialmente competente per il proprio parere vincolante.

