"La vita è… il dono più bello che ci sia", liceali in campo per i trapianti L'importanza delle donazioni al Liceo Classico di Benevento

Si conclude oggi al Liceo Classico “Pietro Giannone” un percorso formativo destinato alle classi dell’indirizzo Ippocrate. L’iniziativa, dal titolo evocativo “La vita è… il dono più bello che ci sia”, ha visto gli studenti protagonisti di un dialogo prolungato profondo con gli esperti del Centro Trapianti Regionale (CTR), nell’ambito di un progetto nato dalla sinergia tra il Liceo e le eccellenze della sanità campana.

Sotto la guida della professoressa Cinzia Luciano, referente dell’ampliamento Ippocrate, le studentesse e gli studenti hanno intrapreso un viaggio che va ben oltre la semplice acquisizione di nozioni mediche. La collaborazione con l’equipe guidata dal Dottor Andrea Balzano, responsabile del coordinamento donazione e prelievo di organi dell’ospedale “San Pio” di Benevento, ha permesso di affrontare l’argomento con un rigore scientifico pari alla sensibilità umana dimostrata in aula. Gli interventi di alto profilo dei professionisti e la loro capacità di rendere accessibili complessi percorsi medico-legali, hanno trasformato la teoria in una riflessione viva sulla responsabilità civile.

Gli studenti del Giannone hanno risposto con una maturità sorprendente, ponendo interrogativi in grado di esplorare il confine tra bioetica e solidarietà pura e dimostrando nuovamente come il Liceo Classico sappia ancora essere il luogo d'elezione per formare cittadini consapevoli e pronti a gestire temi tanto complessi sul piano etico.