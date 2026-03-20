Mastella ricorda Bossi: con lui un rapporto vero, cantammo insieme Il ricordo del sindaco di Benevento per Clemente Mastella

Clemente Mastella ricorda Umberto Bossi, lo storico leader della Lega Nord scomparso ieri ad 83 anni. Parole che raccontano un rapporto umano al di là delle differenze politiche e dipingono un quadro autentico fatto di momenti di condivisione ed episodi divertenti. E' il caso della storica esibizione a Porta porta, condivisa nel 2004.

"L'addio al Senatur - dice Clemente Mastella - mi commuove. Eravamo l'alfa e l'omega, distanti ma non troppo, perché la spontanea connessione con l'esprit popolare, di aree geografiche diverse, ci accomunava. Oltre 2 milioni di spettatori, con il 45 per cento di share, un record autentico, guardarono nel 2004 lo speciale di Sanremo-Porta a Porta in cui cantavamo in maniera rustica e spensierata, come fa la gente. Del Nord e del Sud che quella sera si sentirono parte della stessa comunità, il Paese. Tra me e Umberto Bossi un rapporto umano vero".