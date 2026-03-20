Contagio per epatite A, Mastella firma un'ordinanza per contenere il rischio Il sindaco di Benevento: "Divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi"

"Ho firmato una ordinanza di adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e generare le condizioni per annullare il rischio di contagio da virus Epatite A. Quale presidente del Comitato dei Sindaci dell'Asl invito e sollecito i miei colleghi Sindaci a produrre analogo atto amministrativo. Nessun allarmismo, ma è bene adottare le misure necessarie a salvaguardia di tutti", scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il provvedimento ordina - "a fronte del fatto comunicato dall'Asl che 'fino al 19 marzo 2026 sono stati registrati sul territorio dell’ASL di Benevento, 5 casi di Epatite virale da virus A (HAV), a fronte di un unico caso segnalato nel 2025' - a tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.

Raccomanda

A tutta la popolazione: di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio; di seguire le indicazioni, per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contagio.