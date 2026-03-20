Rapporto Cittadinanza Attiva, Benevento nella top ten tariffe idriche più basse Mastella: ulteriore conferma che si aggiunge a tutti i risultati storici che stiamo conseguendo

"Dal XXI Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, pubblicato nella giornata di ieri, Benevento si conferma tra i primi dieci capoluoghi di provincia con le tariffe idriche più basse d’Italia, piazzandosi addirittura al settimo posto, dopo aver superato realtà importanti del Nord come Bergamo, Aosta e Monza. Si paga a Benevento assai meno di quanto pagano i cittadini della vicina Avellino".

E' soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che commenta: "Ancora un fatto inconfutabile, una ulteriore conferma che si aggiunge a tutti i risultati storici che stiamo conseguendo in tema di servizio idrico integrato nella nostra Città e che premia il modello di gestione che abbiamo scelto. Queste sono le risposte migliori alle incredibili falsità che vengono talvolta riportate e a tante polemiche completamente infondate".

