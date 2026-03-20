Giornata Mondiale dell’Acqua. Gesesa e studenti protagonisti Nasce una nuova cultura dell’acqua che valorizza il ruolo attivo dei giovani nella sfida climatica

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra domenica 22 marzo, GESESA ha promosso un importante momento di confronto con gli studenti degli istituti superiori della città di Benevento.

Termina con questa giornata la settimana dedicata all’Acqua.

Dal 16 al 19 marzo, GESESA ha visitato 9 Istituti comprensivi della città di Benevento e della provincia sannita, per complessivi 20 plessi, per illustrare agli oltre 1500 studenti incontrati il percorso che questa preziosa risorsa compie per giugnere nelle loro case e, per poi, essere restituita all’ambiente come da esso è stata prelevata.

L’incontro di oggi, organizzato con il patrocinio del Comune di Benevento e dell’Università degli Studi del Sannio, ha visto la partecipazione di circa 200 studenti provenienti da 9 istituti scolastici cittadini: Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti”, Istituto di Istruzione Superiore “G. Galilei – M. Vetrone”, Liceo Classico “P. Giannone”, Liceo Statale “G. Guacci”, Istituto Tecnico Industriale Statale “G.B. Lucarelli”, Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo”, Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”, Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” – Liceo Artistico.

Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti istituzionali dell’Assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini, anche in rappresentanza del Sindaco della città, della Rettrice dell’Università del Sannio Maria Moreno, del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del Coordinatore del Distretto Idrico Sannita EIC Pompilio Forgione e del Presidente del CdA di GESESA Oreste Di Giacomo.

Il dibattito è stato moderato dalla giornalista Rosanna Biscardi, che ha coordinato il confronto, tra gli studenti ed il panel di esperti del settore e docenti dell’Università del Sannio presenti, su un tema di grande attualità come quello della tutela e della gestione sostenibile delle risorse idriche.

Il cuore dell’iniziativa è stato il dialogo diretto con gli studenti, che hanno posto domande e riflessioni sul tema dell’acqua, della gestione delle risorse idriche e delle sfide poste dai cambiamenti climatici.

A rispondere ai quesiti dei ragazzi sono stati: Libera Esposito, Professore Associato di Geologia Applicata e Idrogeologia; Francesco Fiorillo, Professore Ordinario di Geologia Applicata e Idrogeologia; Nicola Fontana, Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia; Vincenzo Chiera, European Climate Pact Ambassador e Salvatore Rubbo, Amministratore Delegato di GESESA.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione e formazione per i giovani, chiamati a essere protagonisti consapevoli nella tutela e nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Attraverso questo confronto diretto gli studenti hanno potuto approfondire temi scientifici e ambientali di grande attualità rafforzando la consapevolezza del valore dell’acqua come bene limitato e risorsa da proteggere.

L’evento rientra inoltre tra le attività Climate Action Days dell’Unione Europea, avendo ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte del Segretariato del Patto Europeo per il Clima, a conferma dell’importanza dell’iniziativa nel promuovere la consapevolezza ambientale e il coinvolgimento attivo dei giovani nelle sfide legate al cambiamento climatico.

“Concludiamo una intensa settimana d’iniziative, con quasi 50 ore complessive d’incontri, per celebrare la giornata mondiale dell’acqua 2026 con un evento inedito. Oggi infatti gli studenti sono stati effettivi protagonisti della giornata potendosi confrontare direttamente con docenti universitari ed esperti del settore su temi estremamente attuali” dichiara l’Amministrare Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo che continua “ci tengo ad evidenziare, inoltre, che nel corso dell’incontro ci si è anche soffermati sul tema della giornata Mondiale dell’acqua del 2026 “Water e Gender” offrendo ai ragazzi ulteriori spunti di riflessione su un tema sempre attuale quale è la parità di genere.”

