Benevento stregata da Janara tra magia e tradizione È entrata nel vivo la tre giorni legata alle Streghe di Benevento

Un festival culturale moderno basato su antiche leggende popolari per una valorizzazione turistica e identitaria.

Un esempio interessante di come un mito oscuro venga trasformato in risorsa culturale contemporanea.

Janara, le streghe di Benevento tiene il punto e consolida un successo che si è stabilizzato nel giro di un anno intensissimo in cui la direzione artistica di Nico Girolamo e Antonio Frascadore ha messo in campo ben tre edizioni.

In tanti hanno deciso di percorrere il centro storico di Benevento e visitare il villaggio delle streghe allestito presso la villa comunale per immergersi nel mto delle janare, le misteriose streghe beneventane che, secondo la tradizione popolare, si riunivano sotto il celebre noce per compiere i loro rituali. Un racconto che affonda le radici nel folklore locale e che ancora oggi continua ad affascinare visitatori da tutta Italia.

E hanno messo in evidenza il sold out delle strutture ricettive i promotori dell'iniziativa che puntano a stabilizzare la manifestazione ripetendola regolarmente per diffondere sempre di più il brand delle streghe di Benevento e coinvolgendo sempre maggiormente la comunità.

La manifestazione, che stasera vivrà l'ultima serata di questa edizione, trasforma la città in un vero e proprio teatro a cielo aperto: spettacoli, rievocazioni storiche, musica e percorsi tematici accompagnano il pubblico in un viaggio tra magia e cultura. Non è solo intrattenimento, ma anche un modo per riscoprire l’identità di Benevento e valorizzarne il patrimonio storico.

Un appuntamento che unisce tradizione e turismo, capace di richiamare curiosi, appassionati e famiglie, tutti pronti a lasciarsi incantare dal mistero delle janare.