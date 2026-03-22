Il Rotary in corsia: cultura e solidarietà al day hospital oncologico Martedì all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento

Nell'ambito dell'iniziativa "Il Rotary in Corsia", promossa dal Distretto Rotary 2101, martedì 24 marzo 2026, alle ore 11:30 presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli di Benevento, si terrà la cerimonia di donazione di una bacheca di libri di autori rotariani.

Il progetto nasce dalla volontà dei soci del Distretto 2101, da sempre al fianco delle comunità della Campania, di condividere un progetto di “Solidarietà Responsabile” con l'obiettivo di utilizzare la lettura di romanzi, saggi o poesie come strumento di vicinanza a chi affronta un ricovero sanitario. Attraverso la parola e la "carezza tenera di una lirica", si intende suscitare momenti di distrazione e riflessione nei pazienti, portando gioia anche a chi, a distanza, si fa strumento di benessere.

L’evento sarà condotto da Giovanna Postiglione, Presidente della Commissione “Autori Rotariani” del Rotary International – Distretto 2101.

Interverranno alla cerimonia di donazione: Fra Michele Montemurri, Padre Priore dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli (BN), Dr. Giovanni Carozza, Direttore Amministrativo FBF, D.ssa Mariacarmela Ferraro, Direttore Sanitario FBF, Dr. Antonio Rea, Primario del Reparto di Oncologia e responsabile del Fatebenefratelli. Dr. Raffaele Pilla, Presidente del Rotary Club di Benevento e Direttore della Farmacia esterna Fatebenefratelli.

L'iniziativa vedrà la partecipazione attiva dei club RC Benevento, RC Valle Telesina, RC Valle Caudina, RC Morcone – S. Marco dei Cavoti e RC S. Agata de’ Goti sotto il motto dell'anno rotariano 2025/26: "Uniti per fare del bene".