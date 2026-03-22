Il Liceo artistico Alberti al Festival Janara Oltre 50 tra ballerine, figuranti e attori sono stati truccati dagli alunni del Liceo

Serate magiche al Festival-Janara le streghe di Benevento per il Liceo Artistico Alberti: gli alunni di quarta e quinta Arti Figurative si cimentano nell’arte del trucco scenico e sperimentano l’arte teatrale con una performance in villa comunale

Oltre 50 tra ballerine, figuranti e attori sono stati truccati dagli alunni del Liceo, guidati dalla make-up artist Giulia Capparuccia, giovane talento nonché ex alunna del Liceo Artistico. In serata la performance di ombre cinesi di un gruppo di 7 alunni delle classi 4B, 5B, 2A e 1B , con la regia di Rocco Caropreso, una breve, onirica rappresentazione dell’amore infelice tra il sole e la luna, messa in scena con meravigliose maschere create dagli alunni. La performance nasce da un progetto degli alunni di quinta Arti Figurative, autori anche degli stendardi che contrassegnano i villaggi allestiti nella villa comunale.

La partecipazione attiva del Liceo Artistico al Festival con una ricca mostra d’Arte in vico Santo Stefano, i pannelli scenografici del “cunicolo” lungo il corso Garibaldi, il trucco scenico e la performance teatrale sono per il Liceo Artistico un’esperienza di valore che ha permesso agli alunni di sperimentare una professionalità in erba e di mettere in gioco il proprio talento, con risultati encomiabili.