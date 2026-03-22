Edilizia scolastica: 470mila euro per due scuole superiori del Sannio Si tratta dell'Istituto Telesi@ di Solopaca e dell'Industriale Lucarelli di Benevento

Quattrocentosettantamila euro per realizzare interventi di edilizia scolastica per due Istituti della Secondaria Superiore sannita nell’ambito del Programma Next Generation.

Il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del merito e coordinatrice dell’Unità di Missione del Pnrr ed il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi hanno firmato due Accordi di concessione di finanziamenti dell'importo complessivo di 470mila Euro alla Rocca dei Rettori per realizzare interventi di edilizia scolastica per due Istituti della Secondaria Superiore sannita nell’ambito del Programma Next Generation.

Gli Accordi sottoscritti, entrambi finalizzati a realizzare opere strutturali di adeguamento alle norme Antincendio e che vedono la

Provincia Soggetto attuatore delle intese, riguardano:

1) l’Istituto Telesi@ - Liceo di Solopaca alla via Pozzocampo di Solopaca per 70mila Euro;

2) l’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Viale San Lorenzo di Benevento per 400mila Euro.



Il Presidente Lombardi, nel commentare con soddisfazione la sottoscrizione dei due protocolli, ha voluto ricordare come questo

ulteriore finanziamento si inserisca in un pacchetto di finanziamenti per decine di milioni di Euro in corso di realizzazione proprio per l’adeguamento dell’edilizia scolastica su tutto il territorio provinciale.

La gran parte di tali risorse straordinarie, ha sottolineato Lombardi, sono affluite nel Sannio nell’ambito del Programma Next Generation -

PNRR di provenienza Unione Europea; ma la Provincia di Benevento ha ottenuto finanziamenti anche grazie ad altri programmi promossi dalle Autorità italiane. Il Presidente, nel dare atto agli Uffici Tecnici, Amministrativi e del Pnrr della Provincia di aver svolto un egregio lavoro in questi anni in ordina alla predisposizione e presentazione di progetti ed all’intercetto di ricorse finanziarie, ha affermato di ritenere ragionevolmente e con fondatezza che ulteriori risorse saranno concesse alla Rocca dei Rettori nell’ambito di programmi di ammodernamento, riqualificazione e sviluppo dell’edilizia scolastica.