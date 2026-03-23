Al Teatro Romano di Benevento giornata speciale per il Dantedì Mercoledì 25 marzo performance e letture di testi danteschi

Mercoledì 25 marzo il Teatro Romano di Benevento, in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, ospiterà l’evento “Noi con Dante”, una maratona di lettura dedicata al tema dell’amore nella Divina Commedia.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento, intende rendere omaggio al Sommo Poeta attraverso un percorso di letture e interpretazioni che guiderà il pubblico tra alcune delle pagine più intense e significative dell’opera dantesca. Protagonisti della maratona saranno tre celebri momenti della Commedia, uniti dal filo conduttore dell’amore, declinato nelle sue diverse dimensioni umane e spirituali: Paolo e Francesca (Inferno, Canto V), Il rimprovero di Beatrice (Purgatorio, Canto XXXI), San Francesco (Paradiso, Canto XI).

In uno scenario di straordinaria suggestione, la parola poetica di Dante risuonerà tra le pietre della storia, offrendo al pubblico un’esperienza culturale ed emotiva di grande intensità. La scelta del 25 marzo, data simbolicamente riconosciuta come inizio del viaggio ultraterreno di Dante nella Divina Commedia, rafforza il valore celebrativo dell’iniziativa, inserendola nel quadro delle manifestazioni nazionali dedicate al Dantedì.

L’evento si propone come momento di condivisione e riflessione, aperto alla cittadinanza, agli studenti e agli appassionati di letteratura, con l’obiettivo di rinnovare il legame tra il patrimonio culturale classico e la società contemporanea e promuovere insieme alla Società Dante Alighieri – Comitato di Benevento, la lingua e la cultura italiana, nel segno di Dante e della sua eredità universale.