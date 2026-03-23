Giustizia, inclusione e tutela dei minori: c'è Liberi di crescere Mercoledì a Palazzo San Domenico a Benevento

Si terrà mercoledì 25 marzo, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico a Benevento, il convegno “Liberi di Crescere”, un importante momento di approfondimento e confronto dedicato ai temi della giustizia, dell’inclusione sociale e della tutela dei minori coinvolti dall’esperienza penale genitoriale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, prof.ssa Maria Moreno, e del Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella.

Il convegno vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del mondo accademico, istituzionale e del terzo settore. Interverranno, tra gli altri, la dott.ssa Maria Carbone, giurista e coordinatrice del progetto “Liberi di Crescere”, nonché della piattaforma “Libertà partecipate” della rete “Sale della Terra”, il dott. Angelo Moretti, presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, e la dott.ssa Ngassu Marie Claude Brigitte, mediatrice linguistico-culturale esperta in ambito penitenziario.

A seguire, il focus sui diritti dei minori e sulle prospettive di tutela sarà affidato alla prof.ssa Antonella Tartaglia Polcini, ordinaria di Diritto Civile presso l’Università degli Studi del Sannio, al dott. Giovanni Galano, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Campania, e al prof. Samuele Ciambriello, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania.



L’incontro sarà inoltre arricchito dalle testimonianze dei genitori partecipanti al progetto “Liberi di Crescere”, offrendo uno spazio di ascolto diretto e confronto sulle esperienze vissute. L’iniziativa rappresenta un’occasione di dialogo tra istituzioni, mondo accademico, operatori del settore ed esperienze dirette, con l’obiettivo di condividere strumenti, buone pratiche e prospettive di intervento orientate alla tutela dei diritti dei minori e alla promozione di una giustizia più equa e inclusiva. Al centro del confronto, il necessario bilanciamento tra le esigenze dell’esecuzione penale e la salvaguardia dei diritti dei minori coinvolti dall’esperienza penale genitoriale.



Il convegno si inserisce nell’ambito del progetto “Liberi di Crescere”, finanziato dalla Regione Campania, che promuove percorsi di crescita e integrazione sociale a favore dei minorenni coinvolti dall’esperienza penale genitoriale. In questa prospettiva, il progetto mira a garantire la continuità del legame affettivo tra genitori e figli anche durante le misure alternative alla detenzione, contribuendo a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla separazione familiare. Tali effetti possono incidere profondamente sugli equilibri emotivi e relazionali dei minori e sul loro sviluppo, con possibili ripercussioni sulla salute, sul percorso educativo e sulla continuità scolastica, oltre ad aumentare il rischio di esposizione a contesti di marginalità e illegalità. Per questo, accanto agli interventi rivolti ai minori, il progetto dedica particolare attenzione al rapporto con i genitori e al sostegno alla genitorialità.

La partecipazione all’incontro rappresenta un’opportunità per rafforzare una visione integrata delle politiche sociali e penali, nella consapevolezza che la protezione dei minori e il supporto ai nuclei familiari coinvolti in percorsi giudiziari costituiscono una responsabilità condivisa e una priorità per l’intera comunità.