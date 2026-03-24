Comunità Montana del Taburno, Diglio eletto presidente NdC: "Ora Ente merita serenità istituzionale, al lavoro"

Stefano Diglio, vicesindaco di Arpaia, è stato eletto presidente della Comunità montana del Taburno. La vicepresidente sarà Anna Buzzo, consigliera di Sant'Agata de' Goti e Gerardo Perna Petrone, sindaco di Forchia assessore.

"Nel primo discorso il neo presidente Stefano Diglio ha chiesto giustamente collaborazione, senso istituzionale e rispetto reciproco. Per l'Ente montano si chiude con la seduta del Consiglio odierna, che si è svolta in un clima sereno, una fase delicata, in cui non sono mancati momenti di dialettica anche aspri. Ma questo capitolo si chiude. Ora è il tempo dello spirito di servizio che tutti dobbiamo mettere a disposizione della Comunità montana, con serietà, impegno e umiltà", lo spiegano in una nota i rappresentanti di NdC in seno all'Ente montano del Taburno.