Le giornate Fai hanno permesso di apprezzare l'ex sede della Banca d'Italia Un'importante opera di rigenerazione promossa da Confindustria: video sui 100 anni di storia

“Le giornate FAI di primavera organizzate dalla sezione di Benevento che ringraziamo, ci hanno dato l’opportunità di aprire la nostra sede alla cittadinanza e mostrare la sapiente opera di ristrutturazione, realizzata grazie all’impegno delle imprese sannite, sull’ex sede della Banca d’Italia. Si tratta di un bene chiuso da oltre 17 anni che da circa un anno è tornato a vivere, come simbolo di coesione e sviluppo del territorio” questo il commento del Presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito a valle dell’iniziativa promossa dal FAI nel weekend del 21 e 22 marzo.

“Per l’occasione” continua Esposito “abbiamo proiettato il cortometraggio fatto realizzare ad hoc per celebrare i 100 anni di storia di Confindustria Benevento. Un docufilm in cui si ripercorrono gli eventi più importanti dell’ultimo secolo, raccontati attraverso la voce dei Presidenti che si sono alternati alla guida di Confindustria Benevento. Ciò che emerge è la tenacia e la forza del popolo sannita che mostra le sue qualità proprio in momenti drammatici come il terremoto, l’alluvione, i bombardamenti e infine il COVID. Ma c’è soprattutto uno sguardo al futuro, all’innovazione e alla crescita del territorio, con il ruolo centrale che le imprese possono e devono svolgere per generare ricchezza e benessere a beneficio della collettività”.

“Per Eleonora Iannace, Vice Presidente con delega alla rigenerazione urbana - Rigenerare luoghi e spazi è un processo, che si nutre della partecipazione attiva dei cittadini e dei professionisti. Nastro narrante del presente che costruisce il futuro, insieme alle imprese e alle persone. La rigenerazione urbana unisce anche le associazioni nel condividere obiettivi comuni. Ringrazio il Presidente Andrea Esposito ed il FAI che hanno reso possibile l'organizzazione di questa iniziativa”.