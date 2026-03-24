Rifiuti: 'si paga per quanto si produce', da domani la sperimentazione Alcune utenze del Rione Ferrovia coinvolte nel progetto Tarip

Al via la fase di sperimentazione del progetto Tarip che coinvolgerà alcune utenze del rione Ferrovia: precisamente quelle che risiedono in via XXV Luglio, via Mariano Russo e via Clino Ricci. Da domani la frazione indifferenziata dovrà essere conferita utilizzando dei sacchetti muniti di codice a barre che consentiranno di collegare i rifiuti all’utenza che li ha conferiti (orario di esposizione dalle 12,30 fino alle 14,30). L’obiettivo della sperimentazione, voluta da Comune di Benevento e Asia, è di innovare il sistema introducendo una tassa calibrata in base alla quantità di indifferenziato effettivamente prodotto e non più sulle dimensioni dell’abitazione.

I cittadini interessati dal progetto che non hanno ritirato ancora il kit di buste dedicate all’indifferenziato possono farlo rivolgendosi al front office di Asia situato in via Cosimo Nuzzolo 27 dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. E’ necessario presentarsi muniti di codice fiscale dell’intestatario dell’utenza Tari. Per informazioni o assistenza è possibile contattare il numero verde 800194919 del call center aziendale. La fase operativa della sperimentazione durerà fino al 29 aprile.