Addio alla piccola Ginevra, la vicinanza alla famiglia del sindaco Mastella Un piccolo angelo volato via in maniera drammaticamente prematura

"Sono vicino alla famiglia della piccola Ginevra, un piccolo angelo volato via in maniera drammaticamente prematura. Per motivi di salute non ho potuto prendere parte alla cerimonia di ultimo saluto. Mi stringo ai genitori e alla famiglia, il cui dolore è della Città e di tutti. L'innocenza dei più piccoli e fragili non sfugge alla morte e al dolore che produce, ma porta con sé la purezza che apre le porte che, per chi è cattolico come me, sono davvero eterne", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella riguardo alla triste vicenda della bimba deceduta a Benevento.



