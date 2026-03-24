ASL Benevento: focus sui servizi territoriali con i Sindaci La dg Spinosa ha incontrato i primi cittadini di di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano

Presso la sede centrale dell’ASL Benevento, in via Oderisio, il Direttore Generale, Tiziana Spinosa, ha incontrato i Sindaci di: Pietrelcina, Salvatore Mazzone, di Pesco Sannita, Nicola Gentile, e di Pago Veiano, Mauro De Ieso, per un confronto istituzionale sui principali temi legati al rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio.

Nel corso del confronto, svoltosi in un clima di collaborazione e piena sintonia, sono stati affrontati diversi temi strategici per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul potenziamento della medicina generale, sullo sviluppo della telemedicina e sull’incremento degli screening oncologici, strumenti fondamentali per garantire una presa in carico sempre più efficace e capillare.

Ampio spazio è stato dedicato alla prossima attivazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Pietrelcina, strutture destinate a rappresentare un importante punto di riferimento per l’intero Distretto Sanitario di San Giorgio del Sannio. Tali presidi contribuiranno in maniera significativa al rafforzamento della rete territoriale, favorendo l’integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari e migliorando l’accessibilità alle cure.

I Sindaci hanno espresso apprezzamento per l’attenzione e la disponibilità dimostrate dalla Direzione Strategica, sottolineando l’importanza di un confronto costante per rispondere in modo concreto ai bisogni delle comunità locali.

L’ASL Benevento conferma il proprio impegno nel proseguire lungo un percorso condiviso con le istituzioni del territorio, orientato al potenziamento dei servizi e alla tutela della salute dei cittadini.

