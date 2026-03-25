Indire e APS "Io X Benevento" insieme per la comunità educante Intreccia scuola, territorio e ricerca in una visione educativa nuova, condivisa e contemporanea

Con un primo incontro formativo online, che ha visto una partecipazione ampia e qualificata da parte del mondo della scuola e del Terzo Settore, ha preso ufficialmente il via, martedì 24 marzo, il progetto pilota nazionale “Scuola Estesa”, il cui accordo di collaborazione è stato siglato lo scorso 6 novembre tra il presidente INDIRE, rappresentato dal presidente prof. Francesco Manfredi e l’APS “Io X Benevento” rappresentata presidente Giuseppe Schipani, soggetto promotore della Comunità Educante “Insieme per Benevento”.



L’iniziativa, che intreccia scuola, territorio e ricerca in una visione educativa nuova, condivisa e profondamente contemporanea, vede la città candidarsi a diventare un vero e proprio laboratorio nazionale di innovazione didattica, attraverso una rete solida che, nel corso del tempo, l’APS “Io X Benevento” ha saputo costruire insieme a dirigenti scolastici, docenti, Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore, dando forma a un’alleanza educativa concreta e lungimirante.



Nel corso del primo step, cui seguiranno ulteriori altri, un’ora e mezza di lavoro intenso, ricca di contenuti e prospettive operative. A guidare i lavori, le alte professionalità dei ricercatori INDIRE — Giuseppina Rita Jose Mangione, Stefania Chipa e Andrea Paoli — con la collaborazione della professoressa Nadia De Cristofaro, coordinatrice dell’APS promotrice.



Non un semplice momento formativo, ma l’avvio concreto di un percorso strutturato che nasce da un’intesa fortemente voluta dai presidenti Manfredi e Schipani, che oggi prende forma in un progetto articolato su due direttrici strategiche: lo sviluppo dei Patti Educativi di Comunità e la sperimentazione di modelli didattici innovativi. La risposta del territorio è stata ampia, concreta e corale.



Hanno preso parte all’iniziativa diverse istituzioni scolastiche dei diversi ordini con i rispettivi dirigenti e numerosi docenti, nonché Enti del Terzo Settore: per l’I.C. “G.B. Bosco Lucarelli”, il Dirigente Scolastico, prof. Domenico Zerella Venaglia con le docenti Federica Rossi, Stefano Califano, Catia Quarantiello e Maria Felicia Della Vecchia; per l’I.C. “G. Pascoli”, il Dirigente Scolastico, prof. Francesco de Martino con le docenti Tecla Iervoglini, Anna Intorcia, Livia Principe e Romina Nevola; per il Convitto Nazionale “P. Giannone”, la Rettrice, prof. Angela Fato con le docenti Eleonora Bibbò, Gemma Splendiani, Barbara Giuliano, Luigina Pilla, Livia Principe, Linda Rinaldi, Armida Rossetti, Rossana Simeone e Luigia Torrusio; per l’I.S. “Galilei-Vetrone”, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Gramazio con le docenti Teresa Cattaneo e Stefania Di Donato; per l’I.S. “Palmieri Rampone Polo”, del Dirigente Scolastico prof. Nazzareno Miele, i docenti Ada Maria Gloria Anzilotta, Annalisa Cerrito, Angela Mercaldo, Mirella Pallotta, Domenico Pinto, Monica Sateriale, Marina Selo, Ilenia Tutolo e Carla Zollo; per l’I.I.S. “G. Alberti”, della Dirigente Scolastica prof.ssa Silvia Vinciguerra, i docenti Anna Rita Venditti, Anna Maria Zotti, Maria Collina e Fabiano Romano; per “Un Senso per la Vita ODV” la dott.ssa Giuliana Bozzi; per “Anima Crea Società Cooperativa Sociale ETS” le dott.sse Margherita Iacovella e Mariangela Parente.



Un elenco lungo e significativo, che racconta la forza della Comunità Educante “Insieme per Benevento”: una rete viva, partecipata, capace di trasformare la collaborazione in azione concreta.



Il valore dell’iniziativa risiede nella qualità scientifica garantita da INDIRE — punto di riferimento nazionale per la ricerca e l’innovazione educativa — e nella capacità del territorio di rispondere in modo coeso e propositivo. “Scuola Estesa” non è solo un progetto, ma una visione: una scuola che si apre, che supera i confini tradizionali dell’aula, che dialoga con il contesto e costruisce nuove opportunità di apprendimento. La sinergia tra istituzioni, ricerca e comunità rappresenta una leva strategica per ripensare la scuola in chiave inclusiva, innovativa e partecipata. A rafforzare ulteriormente il progetto è anche la messa a disposizione di spazi e infrastrutture strategiche da parte dell’APS “Io X Benevento”. Tra queste, il Laboratorio Pedagogico “Don Lorenzo Milani”, situato nel Rione Libertà, e il Polo tecnologico “Cultural Educational Immersive Station”, in contrada Pezzapiana: luoghi pensati per ospitare attività formative, sperimentazioni didattiche e percorsi innovativi che accompagneranno le diverse fasi del progetto.



L'obiettivo è fare di Benevento un modello replicabile su scala nazionale. Un percorso che guarda lontano: verso un futuro in cui l’innovazione educativa non sia più un’eccezione, ma una pratica diffusa, capace di generare ricadute proficue e modelli esportabili sul territorio nazionale ed estero.



