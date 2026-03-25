XII edizione Notte Nazionale del Liceo Classico, il programma del 'Giannone' Venerdì 27 marzo 2026, dalle 18 alle ore 24, il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele”

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” apre alla città la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, evento ormai stabilmente inserito nel calendario culturale nazionale, nato da un’idea del professore Rocco Schembra e sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e dalla RAI.

Venerdì 27 marzo 2026, dalle 18 alle ore 24, il Teatro Comunale “Vittorio Emanuele” si trasformerà nello spazio di un’esperienza collettiva in cui lingue, forme e immaginari dell’antichità entreranno in dialogo diretto con le sensibilità del presente. Studentesse e studenti, guidati dai loro docenti, proporranno al pubblico una programmazione continua di performance teatrali, letture sceniche, interventi musicali, restituzioni poetiche, messe in voce in lingua greca e latina e percorsi visivi pensati per rileggere la tradizione classica attraverso i linguaggi contemporanei.

Lontana da ogni logica commemorativa, la Notte Nazionale del Liceo Classico si configura oggi come un laboratorio pubblico di trasmissione culturale, in cui il patrimonio umanistico viene interrogato, riattualizzato e rimesso in circolo nello spazio civico.