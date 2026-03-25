Turismo. Dmo Situs – Presentata la candidatura per il riconoscimento in Regione Vigorito: sempre lavorato in maniera unitaria, invitando tutti al nostro tavolo

Sono 51 i soggetti che hanno aderito al comitato promotore per la Dmo Situs e oltre 100 al patto di destinazione per un partenariato che oggi conta 150 attori, ma che resterà aperto a chiunque altro abbia volontà di far parte di questo percorso.

Qualche giorno fa è stata presentata la candidatura della DMO SITUS alla Regione Campania.

“Abbiamo sempre lavorato in maniera unitaria, invitando tutti al nostro tavolo e con l’obiettivo di poter rappresentare l’identità turistica dell’intero Sannio. Oggi siamo nelle condizioni di poterlo fare perché rappresentiamo oltre il 50% dei posti letto presenti in provincia di Benevento” ha spiegato Oreste Vigorito Presidente del Comitato Promotore per la DMO. “Il resto è tutto da scrivere e lo faremo in maniera aperta e condivisa, con una gestione chiara, ma con un unico grande obiettivo che è quello di promuovere il Sannio sulle vetrine più importanti a livello nazionale ed internazionale, per conferirgli la caratteristica di una destinazione riconosciuta e riconoscibile, cosa che oggi non è. Non si tratta di gestire qualche finanziamento - ha rimarcato l'avvocato Vigorito -, ma di un cambio radicale di mentalità che parte dalla base in modo che tutti si sentano artefici dello sviluppo di questo territorio. Abbiamo le carte per farlo ma occorrono due condizioni: una ampia partecipazione della base e una chiara gestione a monte, direttrici sulle quali abbiamo lavorato sin dal principio.

Ottenere il riconoscimento a DMO è come prendere una patente, ma è nostra responsabilità saper guidare la macchina e scegliere la direzione da seguire”.

Intanto il prossimo 31 marzo si terrà un incontro con tutti i membri del Comitato Promotore per definire le strategie gestionali.