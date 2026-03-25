Nuova chiesa della parrocchia dello Spirito Santo, Ordine architetti in campo Il 27 marzo convegno sulla nuova costruzione religiosa alle porte di Benevento

Il prossimo 27 marzo 2026, a partire dalle ore 9, presso la Sala Madonna delle Grazie del Seminario Arcivescovile di Benevento, si terrà il convegno “Procedure concorsuali e qualità dell’architettura. Il nuovo complesso parrocchiale dello Spirito Santo a Benevento”, promosso dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento e curato dalla Commissione Cultura.

L’iniziativa vuole rappresentare un momento di riflessione sul tema dei Concorsi d'Architettura intesi come strumenti capaci di incidere concretamente sulla qualità complessiva dei percorso di un'opera, a partire dalla progettazione fino alla sua realizzazione.

Porteranno i loro saluti Monsignore Franco Iampietro, per l’Arcidiocesi di Benevento, l'Onorevole Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento e l’Architetto Emilio Franco, Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento.

Il Convegno, moderato dall’architetto Diodoro Tomaselli, si articolerà in due sessioni.

Nel corso della prima sezione gli interventi della professoressa Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura della Città di Benevento, e dell'architetto Stefano Rigoni, Coordinatore di concorsi e partner dello Studio P.R.R. Architetti, affronteranno le specificità dei Concorsi dai rispettivi ruoli e punti di vista, con un focus sull'importanza dell'atto culturale, tecnico e di responsabilità, che tali procedure rappresentano.

La seconda sessione sarà interamente dedicata al nuovo Complesso Parrocchiale dello Spirito Santo. Interverranno Don Maurizio Sperandeo, Parroco della comunità, l'architetto Caterina Parrello, Direttrice della rivista Chiesa Oggi, l'architetto Lorella Palumbo, dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della CEI, l’Ing. Francisco Mario Olivieri, Coordinatore della gestione e controllo del processo edilizio, e l'architetto Marco Castelletti, vincitore del Concorso, che illustrerà il progetto e l'idea che ha ispirato la sua redazione.

Attraverso i contributi dei Relatori sarà possibile ripercorrere l'iter concorsuale di questa importante opera: dall’ascolto della comunità, allo svolgimento delle diverse fasi, fino alla scelta dell’idea vincitrice.

In questo quadro si inserisce il lavoro della Commissione Cultura dell’Ordine, guidata dall'architetto Vincenzo Izzo, che ha promosso e strutturato l’iniziativa all’interno di un percorso più ampio, orientato a rafforzare il ruolo culturale dell’Architettura e a riportare al centro del dibattito il valore del progetto come atto consapevole e condiviso.

«L’Architettura – dichiara l'architetto Emilio Franco, presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento – deve tornare ad essere un atto culturale. Le procedure concorsuali rappresentano uno degli strumenti più efficaci per garantire qualità, trasparenza e centralità del progetto, soprattutto quando si interviene su luoghi destinati alla comunità e alla sua dimensione spirituale ed etica».

Il Convegno si configura così non solo come un momento di approfondimento tecnico, ma come un’occasione di confronto più ampio sul senso del progetto contemporaneo, sulle sue implicazioni e sul ruolo che può avere l'Architettura nella costruzione di spazi capaci di interpretare, rappresentare e accompagnare le Comunità.