"La Passione Vivente nella Benevento Romana", ecco le modifiche per il traffico Il Comune di Benevento comunica chiusure, divieti e modifiche alla circolazione per il 28 marzo

Sabato 28 marzo, al fine di consentire l'allestimento al rione Triggio dell'evento "La Passione Vivente nella Benevento Romana", a partire dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze, via Carlo Torre e via San Gaetano, nelle aree adiacenti l'Arco del Sacramento, saranno interdette alla sosta anche nei confronti dei residenti autorizzati, al pari di piazza Manfredi di Svevia, piazzale Baccari e piazzale Tito Maccio Plauto, mentre a partire dalle ore 19:30, tutte le strade interessate dalla rappresentazione, ovvero piazza Manfredi di Svevia, via Manfredi di Svevia, piazzale Baccari, via Teatro Romano e via Carlo Torre (nel tratto a partire dall'incrocio con via Episcopio) saranno progressivamente chiuse al traffico.



La circolazione veicolare sarà altresì vietata anche su via Episcopio in ingresso da via Rummo contestualmente all'uscita del corteo da Calata Olivella in funzione dell'arrivo all'Arco del Sacramento.