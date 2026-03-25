Prevenzione ginecologia con le Domeniche della salute del Rotary Domenica 29 marzo a Benevento prevenzione della Fertilità e delle patologie oncologiche

Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla.

Il Rotary Club di Benevento rinnova il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della salute con un nuovo appuntamento delle “Domeniche della Salute”, in programma domenica 29 Marzo.

L’incontro con il dottore Enrico Fusco sarà dedicato alla prevenzione in ginecologia, cruciale per monitorare la salute riproduttiva e ginecologica delle donne, affrontando aspetti che vanno dalla gestione della fertilità alla diagnosi precoce di patologie. I principali ambiti di prevenzione sono:

Prevenzione della Fertilità

Controllo della fertilità: Identificazione precoce di problemi come disturbi ormonali, sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi.

Consulenza pre-gravidanza: Verifica della salute generale, infezioni, malattie sessualmente trasmissibili e vaccinazioni.

Conservazione della fertilità: Tecniche come la crioconservazione di ovociti o sperma in caso di trattamenti oncologici.

Prevenzione nelle patologie ginecologiche oncologiche

Cancro cervicale: Vaccinazione HPV, screening con Pap test e HPV test.

Cancro endometriale: Monitoraggio dei fattori ormonali, prevenzione dell’obesità, e controllo dei cicli mestruali irregolari.

Cancro ovarico: Test genetici (es. BRCA), contraccezione ormonale, stile di vita sano.

Cancro vaginale e vulvare: Screening HPV e monitoraggio di sintomi come prurito o dolore.

Consulenza genetica e screening personalizzati: Screening mirato per donne ad alto rischio, come quelle con mutazioni genetiche.

La prevenzione è basata su vaccinazioni, screening regolari, gestione dei fattori di rischio e stili di vita sani per ridurre il rischio di patologie ginecologiche.

L’iniziativa, aperta alla popolazione, si inserisce nel percorso di educazione sanitaria promosso dal Rotary Club di Benevento, volto a favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della prevenzione.

Prevenire oggi significa proteggere il proprio futuro.