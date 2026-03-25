Mancata riapertura ferrovia Benevento - Napoli: Provincia scrive a ministero Dopo le preoccupazioni espresse dal sindaco di Montesarchio per l'ulteriore ritardo

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha espresso solidarietà e condivisione per l’iniziativa delle scorse ore del Sindaco di Montesarchio che, facendosi interprete del pensiero dei cittadini e delle Istituzioni della Valle Caudina sannita ed irpina, ha segnalato nelle scorse ore che è “saltata” (ancora una volta) la scadenza, annunciata in un apposito crono programma del 2025, della ultimazione dei lavori di rifacimento entro febbraio 2026 della tratta ferroviaria Benevento – Cancello – Napoli.

Il presidente, in un documento inviato al Ministro delle Infrastrutture, al Presidente ed all’Assessore ai Trasporti della Regione, al Presidente dell’Eav, alla Deputazione parlamentare e regionale e al Presidente della Provincia di Avellino, ha ricordato gli appelli già "espressi in passato evidentemente senza successo, finalizzati anch’essi alla riapertura della tratta ferroviaria, il cui tracciato costituisce il percorso più breve tra il capoluogo partenopeo e quello sannita e, dunque, saldandosi con l’AV/AC in corso di realizzazione, con Foggia e Bari. E’ evidente l’importanza strategica della tratta ferroviaria per l’economia locale, regionale ed interegionale e per offrire ai tantissimi cittadini pendolari la possibilità di raggiungere le sedi di servizio nell’area metropolitana in tempi ragionevoli. La Provincia di Benevento, ha concluso il Presidente Lombardi, si associa dunque ancora una volta all’appello delle Istituzioni locali della Valle Caudina e rinnova all’EAV la premura perché finalmente si ponga fine ad una situazione di stallo che va avanti da troppi anni". Lombardi si è dichiarato disponibile ad ogni ulteriore iniziativa a supporto della lotta della comunità caudina.