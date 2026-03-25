Allerta meteo, domani 26 marzo saranno chiusi i parchi, la villa e il cimitero Dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani, giovedì 26 marzo 2026

In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, dallea mezzanotta di oggi e fino alle 23:59 di domani giovedì 26 marzo 2026, prevede “venti forti sud-occidentali, con locali raffiche”, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto la chiusura per la giornata di domani 26 marzo: - della villa comunale e dei parchi cittadini; - del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Contestualmente il sindaco Mastella ha invitato la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per raffiche di vento, e cioè:

• prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

• assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

• osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Il sindaco Mastella ha altresì invitato gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nelle zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole, rami di alberi, etc.