Incontro all’Asl, De Ieso: Priorità medici di base e Casa e ospedali di Comunità Incontro tra sindaci e Asl anche per la struttura in via di riqualificazione a Paina Romana

“Ieri mattina, insieme al Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, e al Sindaco di Pesco Sannita, Nicola Gentile, siamo stati ricevuti dalla Direttrice Generale dell’ASL di Benevento Tiziana Spinosa, che ringrazio per la disponibilità e l’attenzione dimostrata".

Così il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso che rimarca: "Il confronto istituzionale e il lavoro di squadra restano fondamentali per affrontare criticità complesse come quelle che stiamo vivendo.

Abbiamo rappresentato le criticità legate alla carenza di medici di medicina generale, una problematica che sta creando disagi ai cittadini e che necessita di risposte rapide.

Nel corso dell’incontro abbiamo inoltre chiesto aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui tempi di attivazione della Casa di Comunità e dell' Ospedale di Comunità di Piana Romana, al servizio dell’intera area e del distretto sanitario.

Si tratta di un’infrastruttura strategica che deve rappresentare il baricentro di una nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.Il confronto si è svolto in un clima collaborativo e costruttivo, improntato alla piena disponibilità al dialogo tra le istituzioni.

Abbiamo avuto rassicurazioni circa una soluzione in tempi brevi delle principali criticità, a partire dall’arrivo di nuovi medici di base, e sull’avanzamento del percorso di attivazione delle strutture e dei servizi, compresa la telemedicina”.

