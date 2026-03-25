Trasporto pubblico a Benevento: "Mezzi inidonei e sicurezza a rischio" L'allarme rilanciato dai sindacati Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti e UGL Autoferro

Tornano a farsi sentire le organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale a Benevento, che denunciano una situazione sempre più critica per il servizio cittadino. Filt CGIL, Fit CISL, UIL Trasporti e UGL Autoferro hanno infatti segnalato gravi problematiche legate allo stato dei mezzi attualmente in circolazione, giudicati in molti casi non idonei.

Secondo quanto riferito dai sindacati, una parte significativa degli autobus impiegati nel servizio presenta problemi di affidabilità e sicurezza tali da compromettere il regolare svolgimento delle corse. Una condizione che, oltre a causare disagi agli utenti, rischia di incidere sulla continuità stessa del servizio pubblico.

Manutenzione in difficoltà per carenza di ricambi

Alla base delle criticità vi sarebbe soprattutto la carenza sistematica di pezzi di ricambio, elemento che impedisce all’officina di intervenire in maniera efficace sulla manutenzione dei mezzi. Le organizzazioni sindacali sottolineano infatti come non possano essere attribuite responsabilità ai lavoratori addetti alla manutenzione, costretti a operare in condizioni di evidente difficoltà.

Nel mirino dei sindacati anche la gestione delle responsabilità operative. “L’Operatore di Esercizio non può e non deve farsi carico di responsabilità che spettano esclusivamente all’azienda”, si legge nella nota. Una volta che un autobus viene dichiarato non idoneo, spiegano, è compito dell’azienda procedere con le verifiche tecniche necessarie e con la successiva rimessa in servizio in condizioni di sicurezza.

L’appello dei sindacati: interventi immediati

Nonostante ciò, denunciano le sigle, in più occasioni gli operatori hanno continuato a garantire il servizio per senso del dovere e spirito collaborativo, supplendo a carenze organizzative che non dovrebbero ricadere su di loro. Da qui l’appello a un intervento immediato. I sindacati chiedono un riscontro rapido e azioni concrete per ripristinare condizioni di lavoro adeguate e assicurare ai cittadini un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro.