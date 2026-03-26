Settimana Santa, ecco gli orari delle celebrazioni in Cattedrale

L’Ufficio liturgico dell' Arcidiocesi di Benevento comunica il calendario delle celebrazioni della Settimana santa in Cattedrale:
29 marzo 2026 – Domenica delle Palme: ore 10,30 benedizione dei rami d’ulivo Basilica di San Bartolomeo e processione verso la Cattedrale dove sarà celebrata la santa Messa
30 marzo 2026 - Giornata della Misericordia
Basilica Cattedrale dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 17 alle 19,30 Preghiera silenziosa e confessioni
1° aprile 2026 - Mercoledì Santo: Santa Messa Crismale, presieduta da S.E. mons. Gennaro Pascarella vescovo emerito Pozzuoli ed Ischia
Basilica Cattedrale ore 19
2 aprile 2026 – Giovedì Santo: Santa Messa nella Cena del Signore Basilica Cattedrale ore 19
Dalla chiesa del Santissimo Salvatore - Pellegrinaggio delle sette chiese dalle ore 20,30 alle 23
3 aprile 2026 – Venerdì Santo: Celebrazione della Passione del Signore Basilica Cattedrale ore 19. Segue la processione del Cristo Morto a cura dei Missionari del Preziosissimo Sangue
4 aprile 2026 – Sabato Santo: Veglia pasquale nella notte santa Basilica Cattedrale ore 21
5aprile 2026 – Domenica di Pasqua "Risurrezione del Signore" Basilica Cattedrale Sante Messe: ore 9 - 10,30- 11,30 - 19
Le celebrazioni saranno animate dall'Unità Pastorale "San Filippo Neri"